В Минздраве рассказали о состоянии девяти пострадавших от атаки ВСУ в Геленджике

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников в Архипо-Осиповке выросло до 58 человек.

Из них 21 человек госпитализирован. Состояние девяти на утро вторника остается тяжелым. Среди них – двое детей, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Больницы Геленджика и Краснодара находятся в постоянном контакте со специалистами фередальных медцентров.

37 человек, в том числе девять детей, получили амбулаторное лечение, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Утром 3 августа украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Обломки БПЛА упали в курортном поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком. Погибли семь человек, включая троих детей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее "циничным и бесчеловечным террористическим актом".