Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня внешний вид может стать вашим инструментом уверенности. Добавьте в образ что-то летнее, яркое или просто приятное для себя — это поможет настроиться на нужную волну.

Тельцы

Не ставьте дела выше всего. Вечер лучше посвятить уюту, близким, старым фотографиям или разговору с человеком, рядом с которым можно расслабиться.

Близнецы

Вас может найти старый друг или человек из прошлого. Не обязательно возвращать всё как было: иногда достаточно короткого разговора, чтобы почувствовать облегчение.

Раки

Финансовая тема может порадовать приятной мелочью. Возврат долга, скидка или выгодная покупка окажутся особенно кстати, если не тратить деньги на эмоциях.

Львы

Солнце в вашем знаке добавляет яркости, а день напоминает: себя тоже надо радовать. Небольшая покупка, прогулка или отдых у воды помогут вернуть лёгкость.

Девы

Вам может захотеться тишины и паузы от лишнего шума. Мини-детокс от соцсетей, книга или спокойная прогулка помогут лучше услышать себя.

Весы

Старые друзья сегодня могут поднять настроение. Воспоминания, смешные истории и лёгкая переписка помогут почувствовать, что хорошие связи никуда не исчезли.

Скорпионы

На работе может всплыть старая тема или забытый проект. Не раздражайтесь: это шанс показать профессионализм и довести до ума то, что раньше зависло.

Стрельцы

Прошлое сегодня может неожиданно подсказать идею для будущего. Старый фильм, книга, учебник или разговор напомнят, куда вам действительно хочется двигаться.

Козероги

С деньгами всё получится, если не повторять старые ошибки. Пересмотрите бюджет, расходы и планы на осень — потом вы ещё поблагодарите себя за порядок.

Водолеи

Партнёрские отношения могут принести сюрприз. Кто-то из прошлого может напомнить о себе, но только вам решать, стоит ли открывать эту дверь снова.

Рыбы

Пора мягко пересмотреть привычки и образ жизни. Забота о теле, режиме и здоровье сегодня может быть не обязанностью, а приятным способом поддержать себя.