Симоньян сделала признание о детях от Кеосаяна: вот что сказала

Маргарита Симоньян год назад похоронила любимого мужа Тиграна Кеосаяна. Теперь журналистка одна воспитывает троих детей. Вдова режиссера призналась, что ее наследники не отличаются большими запросами, им не нужны карманные деньги.

Глава RT растит троих детей — дочерей 13-летнюю Марьяну и 6-летнюю Маро, а также 11-летнего сына Баграта. Наследники не доставляют Маргарите хлопот.

"У моих детей нет наличных денег, вообще. Я не понимаю, зачем они им нужны. Старшей только исполняется 13. Им совершенно незачем где-то бывать, где они должны купить себе что-то сами. Если им что-то нужно или чего-то хочется, мы, конечно, им это покупаем. Мы с Тиграном — обеспеченные люди", — поделилась Симоньян в своем блоге.

Даже мечтают дети журналистки не о том, чтобы скупить весь "Дубай Молл", а о совсем простых вещах. Например, Марьяна сейчас увлечена загадками Вселенной. Девочка хочет получить на день рождения энциклопедию о космосе.

Ранее Симоньян признавалась, что два года назад она узнала о болезни одного из детей. "Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я про это говорить не хочу", — делилась Маргарита, так и не раскрыв точный диагноз.

Напомним, что у Тиграна Кеосаяна осталось пятеро детей. Двое старших дочерей режиссера родились в браке с актрисой Аленой Хмельницкой. Александре уже 32 года, а Ксении 16 лет. Старшая наследница увлекается музыкой и прекрасно поет. Она сама мама, растит сына и дочь.