Украине необходимо налаживать диалог с Китаем, чтобы помешать Пекину поддерживать Россию. Такое заявление сделал утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский.

По мнению главаря киевского режима, нельзя допускать ситуацию, в которой Китай "думает о будущем с Россией и не видит там других стран". В качестве противовеса Зеленский призвал выстраивать украино-китайские отношения.

Наряду с этим предводитель киевского режима заявил о важности усиления присутствия Украины в странах Латинской Америки, сообщает "РБК-Украина".

Между тем директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов, которого цитирует РИА Новости, назвал тиражируемые на Западе слухи об опасном военном блоке России и Китая страшилкой, которую раскручивают европейцы ради оправдания необходимости усиления НАТО и выделения дополнительных финансов на военные цели.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на этом фоне позитивно отозвался про взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса. Глава российской дипломатии подтвердил готовность Москвы к продолжению работы с Пекином над созданием архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.