Бандеру и Шухевича признали пособниками в преступлениях против человечности

Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов* (ОУН) и Украинскую повстанческую армию* (УПА) пособниками нацистской Германии.

Они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По материалам дела установлена их причастность к массовому убийству евреев в Бабьем Яре и Белой Церкви, участие в Львовском погроме и уничтожении населения в белорусской деревне Хатынь.

Таким образом, суд установил юридический факт причастности ряда исторических фигур и организаций к военным преступлениям.

*признаны в России экстремистскими и запрещены