Меган Маркл в 45 лет захотела изменить жизнь, но темное прошлое ее не отпускает

Сегодня, 4 августа, свой день рождения празднует одна из самых противоречивых фигур британской королевской семьи, супруга принца Гарри, малоизвестная американская актриса Меган Маркл. Ей исполняется 45 лет.

Говорят, к своему юбилею артистка подошла в полной боевой готовности. Не сумев закрепиться ни в Голливуде, ни в Великобритании, ни в США, Меган Маркл решила круто изменить жизнь. Ходят слухи, что она делает все, лишь бы вернуться в лоно королевской семьи, из которой сбежала несколько лет назад, прихватив мужа, принца Гарри, и сына Арчи.

В близком кругу говорят, что Меган всегда была амбициозна, она мечтала об успехе и больших деньгах. Выйдя замуж за продюсера, она надеялась с его помощью прославиться, но ей этого не удалось, карьера мужа пошла под уклон, и вскоре Меган с ним развелась.

Сочетавшись браком с принцем Гарри, актриса была уверена, что тут уж точно "выгорит". Но чтобы Маркл не делала, завоевать любовь граждан ей так и не удалось. Дело в том, что пресса с завидным постоянством писала о двуличии актрисы. Дескать, на публике Меган была милой и обворожительной, а в кулуарах демонстрировала злость и грубость.

Например, она пренебрежительно относилась к персоналу. Так, помощник секретаря Меган и Гарри по связям с общественностью Джейсон Кнауф обвинил американку в злоупотреблении властью. В официальном письме он отметил, что к своим сотрудникам она относилась как к прислуге, и многие не выдерживали в такой обстановке.

Ненормированный график, звонки и сообщения поздним вечером, грубость и хамство в общении, язвительные замечания — это было только верхушкой айсберга, ведь больше всего сотрудников Меган Маркл настораживало то, что их могли уволить в любой момент без объяснения причин, передает Woman.ru. Впрочем, многие увольнялись сами и в слезах, а после называли супругу принца "диктатором на каблуках". Интересно, что плакали даже мужчины.

Когда Меган Маркл и принц Гарри перебрались в США, то и тут не смогли заслужить расположения публики. Недавно несколько сотрудников снова обвинили ее в жестком обращении, а за последний год у Меган сменилось 11 пресс-секретарей.

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