Облака хорошей погоды сформировались над Москвой

В небе над Москвой и Московской областью во вторник, 4 августа, сформировались так называемые облака хорошей погоды, которые традиционно не предвещают осадков.

Как пояснил старший научный сотрудник лаборатории динамики климата Московского физико-технического института Сулейман Мостаманди, речь идет про кучевые облака (Cumulus humilis) с плоским основанием. Они образуются вследствие конвекции – подъема прогретого у поверхности Земли воздуха.

Такие облака обычно развиваются в условиях устойчивой атмосферы и традиционно считаются облаками хорошей погоды, поскольку, обычно не сопровождаются осадками, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что кратковременные грозовые дожди пройдут в Москве во второй половине недели. После двух дней дождей станет немного прохладнее – плюс 22–26 градусов. К выходным осадки утихнут.

Между тем ученые продолжают фиксировать стремительное изменение климата и предупреждают, что это грозит России опасными метеорологическими явлениями. В частности, на этом фоне увеличивается интенсивность дождей и шквалов, возрастает количество смерчей.