Россиянин дома печатал на 3D-принтере детали БПЛА для ВСУ

В Крыму задержали агента Киева, печатавшего детали для дронов с помощью 3D-принтеров.

Злоумышленником оказался житель Красноперекопска, уроженец Херсонской области 1993 года рождения. Через Telegram его завербовали украинские спецслужбы и дали ему "задание". Мужчина следил и передавал информацию расположении объектов критической инфраструктуры Крыма, о передвижении военной техники и местах дислокации ВС России.

Позже крымчанин получил задание обустроить у себя производство и сборку дронов. Для изготовления составляющих он использовал 3D-принтеры. После занимался сборкой БПЛА, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По месту жительства фигуранта проведены обыски. Изъяты четыре ЗD-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов и более 200 комплектующих.