Гендиректор ГК "Алроса" рассказал Путину о развитии холдинга

Группа компаний "Алроса" сохраняет лидерство на мировом рынке добычи алмазов. О том, как удается достигать таких результатов в условиях санкций, рассказал сегодня Владимиру Путину гендиректор Павел Маринычев на встрече в Кремле.

Специалисты серьезно сократили издержки - убрали четверть всех расходов. 98 процентов технологий, которые используются в работе, отечественные. Несмотря на сложные внешнеполитические условия, развитие холдинга продолжается.

"Сейчас мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис. Но, плюс к этому, "Алроса", как и некоторые другие компании, работает под санкциями. При этом в этих условиях мы сохраняем, действительно, мировое лидерство и занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе – по выручке", - сообщил Маринычев.