На юге Москвы женщина на машине без номеров устроила погоню с полицией

На юге Москвы задержали женщину, которая на Мерседесе без номеров устроила погоню с полицией. В какой-то момент она даже спровоцировала ДТП.

Сначала сотрудники ГАИ на Варшавском шоссе попытались остановить иномарку для проверки документов. Но водитель лишь прибавила скорость. Началось преследование. С камеры полицейских видно, как машина резко перестраивается из ряда в ряд. Создавая опасные ситуации для других участников дорожного движения.

Задержать её удалось только на МКАДе, в районе развязки с Липецкой улицей. На нарушительницу сразу надели наручники. В отношении женщины составлены почти 30 протоколов.