Собянин: Московские проекты помогают развитию регионов

Московские проекты помогают развитию регионов. Столица не только обеспечивает себя, но и отдаёт колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов в регионах России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Глава города также рассказал, что ежегодно Москву посещают 20 миллионов туристов, которые уже оценили стандарты городской среды. Теперь они применяются и в других регионах, в том числе в Луганске и Донецке.

"Московская электронная школа", которая изначально была создана для педагогов и учащихся столичных школ, теперь превратилась в одну из лучших в мире электронных библиотек. А студенты столичных колледжей - это в том числе и приезжие из других регионов.

Москва - транспортное сердце России. Практически половина всех пассажиров на железнодорожном, авиационном транспорте проезжает через столицу. Один из глобальных проектов - Московские центральные диаметры. Восемь главных железнодорожных путей соединили вместе.

"У нас в планах продлить МЦД до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области. Это еще 10 миллионов человек. Это Тульская, Владимирская, Ярославская области и так далее. Все это большие планы, но это не фантазии, это реальные планы, которые мы вместе с правительством Российской Федерации реализуем для того, чтобы до Москвы, до этих регионов можно было проезжать в комфортных поездах, с понятным расписанием, понятным временем. Тяжелые, сложные проекты, но я думаю, что они пойдут на пользу 30 миллионам человек, которые живут в нашем Центральное регионе", - сообщил Собянин.

Также ежегодно 700 тысяч жителей других регионов приезжают в Москву за получением медицинской помощи мирового уровня. В столице созданы новые стандарты поликлиник и больниц с самым современным оборудованием.