Собянин: Радиохирурги Склифа провели более 8 тыс. высокотехнологичных операций

Как рассказал сегодня Сергей Собянин в мессенджере "Макс", уже 10 лет на базе Института Склифосовского работает Центр радиохирургии. Специалисты провели уже больше 8 тысяч высокотехнологичных операций. Помимо прочего, врачи используют уникальную установку "Гамма-нож".

За 30 лет болезни Татьяна Александровна говорит - прошла огонь, воду и медные трубы. А началось всё на нервной почве, когда потеряла супруга. Сначала импульсная боль в лице появлялась раз в месяц, но со временем стала учащаться.

Врачи поставили диагноз "невралгия тройничного нерва", проводили МРТ, но возбудитель причины найти никто не мог. Поэтому и не назначали операцию. Препараты не помогали. Все изменилось, когда женщина обратилась в Центр радиохирургии Института Склифосовского. Там нашли решение - применить "Гамма-нож".

"Он разрушает ненужные клетки именно сфокусированными лучами. А фокусируются лучи автоматически, и они исключают повреждения рядом лежащих здоровых тканей", - рассказал Могели Хубутия, главный трансплантолог департамента здравоохранения Москвы, президент НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Перед процедурой голову пациента фиксируют в специальной рамке — это система координат для точности до долей миллиметра. Затем на МРТ-снимках нейрохирург планирует зону облучения. Весь процесс может занять от нескольких минут до часа — в зависимости от сложности случая. А самое главное лечение проходит без разрезов, боли и местной анестезии, так что уже на следующие сутки пациент может отправится домой.

"10 лет назад в Институте Склифосовского начал работу Центр радиохирургии. В центре сформирован полный цикл оказания помощи пациентам с заболеваниями головного мозга. Здесь получают высокотехнологичную помощь не только москвичи, но и пациенты из разных регионов нашей страны. Мы продолжаем строительство нового корпуса Института Склифосовского. После его открытия Центр радиохирургии переедет в новое здание и получит самое современное оборудование", - сообщил Собянин.

Десятилетие работы - это мировой опыт, которым московские врачи делятся с коллегами. А главное - тысячи успешных операций и пациентов, у которых появился шанс на здоровую жизнь.