В Москве стартовал сезон арбузов и дынь: как выбрать вкусную ягоду

В Москве официально стартовал сезон арбузов и дынь. Сладкие символы августа уже появились на городских ярмарках и бахчевых развалах. Главный хит, конечно, арбуз. Только на этой точке всего за шесть дней москвичи купили полторы тонны сочной ягоды. За безопасность продукта можно не переживать. Весь товар на московских ярмарках проходит строгий контроль. Однако опытные продавцы уверены – эти культуры еще и для здоровья полезны.

В столицу везут арбузы разных сортов: от классического "Каристана" и "Сахарного малыша" до главной звезды сезона - "Черного принца". Сорт, который с каждым годом становится всё популярней потому ,что в нем нет косточек . На московские прилавки десертные овощи попадают из Дагестана, Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Тамбовской и Ивановской областей. В зависимости от региона они отличаются как свойствами, так и вкусом.

"На юге солнце светит весь день и ночи тёплые. В центральном округе ночи холодные, день жаркий. И в зависимости от этого меняется вкус арбуза. А южные арбузы они более сладкие, прямо ярко сладкие, а арбузы из центрального федерального округа чуть более деликатного вкуса. То есть от солнца и от температуры ночи зависит вкус ягоды", - рассказала Анастасия Костяникова, представитель пресс-службы департамента торговли и услуг города Москвы.

Определить и правильно выбрать вкусный арбуз помогут проверенные годами секреты. Первым делом внимание нужно обратить на жёлтое пятно. Если оно крупное и насыщенное, значит арбуз получил много солнца. При этом корка должна быть матовой и темной. Следом ищем паутинку - это следы опыления пчелами, чем она больше, тем слаще будет ягода. Ну и, конечно же, не забываем постучать - спелый арбуз прозвучит звонко.

Ближе к концу лета ассортимент пополнит урожай фермеров из Липецкой и Воронежской областей: он обновляется по мере созревания культур в разных частях страны. Сам же сезон продлится до октября. Но даже глубокой осенью без сочного яркого арбуза или сахарной спелой дыни москвичи не останутся. Как раз к закрытию сезона в продажу поступит знаменитый любимый многими поздний сорт - "Холодок".