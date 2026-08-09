Кейт Миддлтон повторяет судьбу принцессы Дианы? Народ шокирован открывшейся тайной Уильяма

В королевской семье новый скандал. Ходят слухи, что предполагаемая любовница Уильяма пару лет назад пыталась уйти от мужа ради принца. Тогда развод удалось предотвратить, не обошлось без вмешательства дворца. Ведь это могло погубить брак принца и принцессы Уэльских. Совпадение или нет, а королевская семья уже видела подобную историю, когда неверность стала катастрофой национального масштаба.

В прошлом веке свадьбу принца Чарльза (нынешнего короля Британии Карла III) и леди Дианы Спенсер называли одним из главных торжеств XX столетия. За этим событием следили по всему миру благодаря телевидению. Особенно радовались британцы, ведь их будущий монарх наконец-то решил остепениться. Невеста принца Уэльского казалась идеальной. У Дианы была великолепная родословная и, что самое главное, она была невинной девушкой.

Последний факт еще несколько десятков лет назад был важен для английского двора. Ведь именно по этой причине Чарльзу не позволили жениться на его настоящей возлюбленной Камилле Паркер-Боулз (пара сыграла свадьбу только 9 апреля 2005 года, сейчас бывшая миссис Паркер-Боулз является королевой-консортом).

Из-за любви принца Уэльского к другой ему так и не удалось построить счастливую семейную жизни с Дианой. Их история закончилась скандальным разводом, после которого принцесса трагически погибла в 1997 году.

Сейчас многие поклонники королевской семьи все чаще вспоминают эту историю. Бытует мнение, что Уильям, нынешний принц Уэльский, пошел по стопам отца и годами изменяет Кейт Миддлтон. И будто бы будущая королева Великобритании знала об интрижке супруга. Ходят слухи, что принцесса сама благословила Уильяма на связь с экс-моделью Роуз Хэнбери, ныне носящей титул маркизы Чамли.

Сторонники этой теории верят, будто у Уильяма и Роуз родилась дочь (у внезапно разводящейся маркизы Чамли действительно подрастает наследница), что окончательно отвернуло Миддлтон от мужа. И якобы Виндзоры приняли решение дать Кейт вздохнуть свободно и отдохнуть от ее королевских обязанностей, чтобы она не принимала поспешных решений по поводу развода с Уильямом. Другими словами, дворец очень не хочет повторения история с Карлом III и принцессой Дианой.