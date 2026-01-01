Россияне пережили первую магнитную бурю августа

Магнитная буря, начавшаяся на Земле 2 августа, завершилась. Об этом рассказали во вторник, 4 августа, в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Как уточнили ученые, непосредственно фаза бури закончилась еще два дня назад, однако более суток сохранялись остаточные возмущения — они не позволяли подвести черту.

К настоящему времени все риски возобновления активности сняты, можно уверенно заявить о завершении магнитной бури.

Вспышечная активность Солнца "падает вниз стремительным домкратом": индекс активности составляет 0,1 из 10. Геомагнитная обстановка оценивается как спокойная, цитирует сообщение лаборатории ТАСС.

Ранее специалисты предупреждали, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.

Любителей астрономии ждет 12 августа интересное событие: территория России попадает в зону видимости полного солнечного затмения. В Московском планетарии уточнили, что наблюдать это явление смогут не все россияне, а лишь жители северной и северо-западной части России.