Более 80% украинских электростанций повреждены или уничтожены. Такие данные озвучил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По словам политика, из-за массовых повреждений энергетической инфраструктуры Украины минувшей зимой собственная генерация сократилась до 12 ГВт, при этом дефицит составил порядка 6 ГВт.

По словам Шмыгаля, украинской компании "Нафтогаз" необходимо около 400 миллионов евро для восстановления инфраструктуры, а для подготовки украинской энергосистемы к зиме — еще 500 миллионов, сообщает Politico.

До того Шмыгаль признавал, что Украина оказалась в сложной ситуации задолго до начала отопительного сезона — помощь стран-спонсоров потребовалась ей уже летом. Из-за аномальной жары киевский режим решил нарастить объемы импорта электроэнергии. Украинские власти призывают предпринимателей и бизнес активнее закупать импортированную электроэнергию для собственного потребления.

В Госдуме между тем указывают, что неясно, как Украина сможет пережить зиму, даже если она будет теплой. Первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа отметил, что попытки киевского режима с помощью 40-дневной операции против России создать видимость успехов, повлиять на позицию союзников и получить дополнительную поддержку потерпели крах.