Сын рассказал о состоянии Ирины Лобачевой, которая призналась в алкогольной зависимости

Когда-то Ирина Лобачева и Илья Авербух считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном фигурном катании. У них родился сын Мартин. Однако сохранить семью у спортсменов не получилось, они развелись, когда мальчику было три года.

В новом интервью 22-летний Мартин признался, что не страдал из-за расставания родителей. "Никто ничего не объяснял, а я и не спрашивал. Мне было без разницы. Это их жизнь и их выбор. Я не страдал из-за развода – мама с папой отлично общаются, папа спокойно приезжал и проводил со мной время", - сообщил Мартин.

С Ириной Лобачевой сын жил до 13 лет. Затем Мартин перебрался к отцу. Несколько лет назад прославленная фигуристка призналась, что у нее алкогольная зависимость. О ее состоянии высказался сын. "Мы все ее поддерживали. Но я был маленьким, целыми днями находился в школе. Сейчас у мамы все отлично, она работает, все плохое осталось позади", - рассказал юноша Sports.ru.

Переехав к отцу, Мартин начал заниматься скейтбордингом, причем собирался выходить уже на профессиональный уровень. Однако наступило время, когда ему надо было уже поступать, сдавать экзамены, поэтому спорт отошел на второй план. Тем не менее, скейтбординг стал первой работой Мартина: он начал тренировать детей.

Старший сын не пользуется протекцией именитых родителей и старается зарабатывать сам. "Не считаю себя избалованным ребенком. Получал что-то, только когда заслуживал. Хорошо окончил школу – вот тебе возможность учиться в вузе. Материальное поощрение только за результат", - заключил Мартин.

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