Жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край стали четверо детей. Об этом рассказала во вторник, 4 августа, уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

За день до этого стало известно, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, включая троих детей. Кроме того, трое детей были госпитализированы с осколочными ранениями, одного из них прооперировали, сообщает ТАСС.

Этому предшествовало заявление посла российского МИД по особым поручениям Родиона Мирошника о том, что в результате атак укронацистов с 27 июля по 2 августа погибли 49 граждан России, среди которых четыре ребенка. Подавляющее большинство вооружений, используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению, произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила про многочисленные случаи, когда украинские операторы БПЛА отчетливо видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с армией России. Чиновница подчеркнула: командиры ВСУ, которые отдают такие заведомо преступные приказы, осознанно нарушают международное гуманитарное право.