"Такая чертяка!": муж бросил Зинаиду Шарко и ушел от нее к Алисе Фрейндлих

Сегодня, 4 августа, исполнилось десять лет со дня смерти актрисы Зинаиды Шарко. Высокая, статная, с искрометным чувством юмора, артистка легко покоряла окружающих.

Так, оказался очарован Зинаидой Шарко известный режиссер Игорь Владимиров. "В Зиночке такая чертяка сидит!" — говорил он о ней. В 1956 году у пары родился сын Иван.

Однако семейная идиллия продлилась недолго. Дело в том, что и Шарко, и Владимиров отличались сильным характером, высокой профессиональной востребованностью и оба были страшными ревнивцами.

По воспоминаниям очевидцев, в разгар одной из ссор Шарко произнесла фразу, которая быстро стала легендой театрального Ленинграда: "Из твоих баб можно сделать только третьесортный бордель, а из моих мужиков — лучший театр Европы!".

Когда их сыну не исполнилось и пяти лет, Владимиров собрал вещи и ушел от Шарко к актрисе Алисе Фрейндлих. Та не осталась в долгу и закрутила роман с Сергеем Юрским. Более того, Зинаида была настолько обижена на экс-супруга, что даже сыну дала свою фамилию.

Спустя 17 лет брак Владимирова и Фрейндлих распался. Расстались и Шарко с Юрским. Причем тот обрел счастье с актрисой Натальей Теняковой. "Я хорошо запомнила обеих. Одна стала женой моего первого мужа — Игоря Владимирова. А вторая — женой второго — Сергея Юрского", - впоследствии язвительно высказывалась на эту тему Зинаида Шарко.

Интересно, что больше актриса в брак не вступала. Сын и внуки артистки не пошли по стопам родителей, найдя себя в других профессиях, передает aif.ru.

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