Власти Киргизии опровергли фейк об иностранных военных в стране

Сообщения якобы находящихся на территории Киргизии иностранных военных не соответствуют действительности. Об этом рассказали во вторник, 4 августа, в администрации главы государства.

Власти республики опровергли фейки о том, что месторождения полезных ископаемых и другие предприятия на территории Киргизии якобы охраняют иностранные силовые структуры.

Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов подчеркнул, что "ни один иностранный гражданин не осуществляет с оружием охрану каких-либо объектов на территории нашей страны". Чиновник напомнил, что это прямо запрещено национальным законодательством.

Алагозов уточнил, что в Киргизии функционирует только российский Объединенный военный объект — он действует в рамках международных обязательств и членства в ОДКБ, сообщает РИА Новости.

В апреле объекты Объединенной российской военной базы в Киргизии лично проинспектировал министр обороны России Андрей Белоусов. Объект, расположенный в Канте, совместно с киргизской армией обеспечивает защиту суверенитета и безопасности России и Киргизии. Белоусов проверил организацию боевой подготовки личного состава, а также заслушал доклад о специфике выполнения задач в нынешних геополитических реалиях.

Москва и Бишкек стремятся наращивать многоплановое сотрудничество в духе стратегического партнерства и союзничества, подчеркивали в Министерстве иностранных дел России.