В Крыму и Севастополе ФСБ задержала троих пособников неонацистов. Радикалов завербовали с помощью иностранного мессенджера. Украинские спецслужбы поручили диверсантам атаковать объекты критической инфраструктуры, а также ликвидировать руководителя одного из регионов России, пока он находился на территории полуострова. Третий задержанный использовал ЗD-принтер для подготовки терактов.

Коптеры, оборудованные системами сброса боеприпасов, беспилотники вертолетного и самолетного типов - это не клуб авиамоделирования, а подпольный цех по изготовлению дронов. Смертоносное оружие различного размера и назначения собирал уроженец Херсонской области, которого завербовал сотрудник Службы безопасности Украины.

Производство было оборудовано в Крыму в Красноперекопске. Для изготовления деталей использовался 3D-принтер. Еще двоих пособников киевского режима задержали в Севастополе. Они выполняли различные задания украинских спецслужб, по сути, вели диверсионно-террористическую деятельность.

Кураторы обучили завербованных крымчан обращению с самодельным взрывным устройством. Целью был руководитель одного из регионов Новороссии, а также гражданские и военные объекты.

Сейчас задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Украинские пособники обвиняются в совершении преступлений террористической направленности, а также в государственной измене. Шанс избежать уголовного наказания был - нужно было добровольно отказаться от совершения преступлений и сообщить о готовящемся теракте местным властям. Фигуранты выбрали сотрудничество с украинскими спецслужбами за вознаграждение и теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Наказание неотвратимо. Сегодня вынесен приговор суда в отношении задержанного в марте жителя Феодосии. Он передавал украинским кураторам сведения о российской военной технике, которая защищала топливно-энергетический комплекс. Полученные фотографии противник использовал для корректировки своих ударов. За оказание помощи врагу мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы.