Предпоследний уровень погодной опасности введен в Москве

Погода в Москве признана опасной из-за очень высокой температуры воздуха. Об этом предупреждает во вторник, 4 августа, Гидрометцентр России.

Как следует из прогностической карты предупреждений, в Москве установлен предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности. Со среды, 5 августа, по пятницу, 7 августа, в столице прогнозируется сильная жара: максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов.

Предупреждений в связи с этим будет действовать с полудня 5 августа до 18 часов 7 августа.

Ранее профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс отметила, что в северных странах с обширными бореальными лесами, к которым относится и Россия, темпы глобального потепления в два-четыре раза превышают среднемировые показатели. Это повышает риски продолжительных периодов жары, засух и природных пожаров.

Несладко приходится Европе, которая уже несколько недель страдает от экстремальной жары и засухи. Жителям ФРГ ради экономии воды запретили поливать газоны и мыть машины. Уровень воды в Рейне и Дунае упал настолько, что суда садятся на мель.