Брюссель пообещал запретить любую российскую энергию на европейском рынке

Еврокомиссия стремится добиться полного закрытия европейского рынка для всех видов российской энергии. Об этом заявила во вторник, 4 августа, представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Как отметила чиновница, Брюссель продолжает работать над полным и бессрочным торговым запретом поставок российской нефти в Европу. Венгрия и Словакия "пока являются исключением", однако Еврокомиссия "работает с ними".

Итконен заверила, что Еврокомиссия намерена "довести до реализации" задачу полного эмбарго на любые виды энергии и энергоресурсов из России (цитаты по ТАСС).

Ранее эксперты предупредили, что Европа в очередной отопительный сезон рискует столкнуться с серьезными трудностями на газовом рынке из-за медленного пополнения запасов. При этом спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев скептически высказался об эффективности энергетической политики Евросоюза, использовав фразу из известного сериала: "Зима близко".

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предположил, что вся Европа снова начнет закупать у России газ, как только будет положен конец конфликту на Украине. Политик признал, что "этого требуют конкурентоспособность и география", несмотря на осложнение политических отношений с Москвой.