Алена Апина: "Для чего они, деньги? Побольше пожрать и купить?"

Алена Апина в этом году отметит 62-летие. Но кто даст?! Известная певица выглядит значительно моложе. Причем артистка не скрывает, благодаря чему расцвела. Певица следит за собой: занимается спортом, правильно питается. Кроме того, она много путешествует и еще больше работает. Ее график расписан на месяцы вперед.

А еще певица обожает шопинг. "Надо смотреть, как одеваются другие, надо как бы листать, любить шоппинг. И самое главное — дружить с людьми, которые в этом понимают чуть больше тебя, и прислушиваться к их советам. Тогда ты будешь стильная, красивая и чудесная", - убеждена артистка.

Зато к бриллиантам Алена Апина совершенно равнодушна. Драгоценным камням она предпочитает бижутерию и модные тренды. Кроме того, исполнительница обожает путешествовать. В этом году певица посетила Ямайку, Испанию, Японию и Францию. Апина не скрывает, что поездки стоят недешево.

"Для чего они, деньги? Для того, чтобы что? Побольше пожрать и купить, побольше бриллиантов? Не знаю, это не мой случай... Слушайте, не экономьте на себе деньги, не экономьте на хороших событиях, на хороших встречах", - призвала Алена.

Певица сообщила, что уже запланировала новое путешествие. Артистка хочет посетить Китай, передает Пятый канал.

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