Меган Маркл разбита после встречи с королевской семьей: во дворце случилось ужасное

Меган Маркл и принц Гарри в начале июля встретились с Карлом III и Камиллой Паркер-Боулз. Герцог и герцогиня Сассекские привезли в королевскую резиденцию своих детей, чтобы они провели время с дедушкой.

Спустя пару недель после встречи Меган пожаловалась приятелям, что разбита после посещения дворца. Мол, во время поездки в Великобританию она и принц Гарри "оказались чужими" для королевской семьи.

Как утверждается, герцогиня Сассекская считает, что во время визита с принцем и с ней "обошлись очень плохо". Меган почувствовала, что их воспринимают "как пару чужаков".

Близкий к герцогине источник сообщил National Examiner, что Гарри и Меган ощущали, будто дворец "полностью контролировал каждый их шаг". Среди условий встречи были требования "никакой драмы и никаких камер". Особенно оскорбительными, как утверждается, супруги сочли ограничения на фотографии и публикации в социальных сетях.

Хотя Гарри якобы пытался "оставить всё это позади" и сосредоточиться на восстановлении отношений со своей семьёй, Меган получила глубокую психологическую травму. Теперь герцогине требуется восстановление.