Российские бойцы в ходе специальной военной операции установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области.

Как уточнило Минобороны России во вторник, 4 августа, в своем MAX-канале, отличились подразделения группировки войск "Север".

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед на харьковском направлении, заставляя ВСУ отступать от государственной границы нашей страны для обеспечения безопасности мирного населения.

Ранее сообщалось, что в ответ на террористические удары Киева по российской гражданской инфраструктуре ВС России поразили сотни военных объектов врага. В порту Черноморск уничтожен основной терминал и завод, где ремонтировали технику ВСУ. Большие потери у боевиков — на харьковском и краматорском направлениях.