Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев стал объектом громкой критики со стороны политиков и жителей Германии после неосмотрительных заявлений об организации голосования в этой стране.

В интервью германской медиагруппе дипломат признался, что встревожен возрастающей популярностью оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Он отметил, что в ФРГ есть партии, связанные с Россией. Однако "как посол я не могу говорить немцам, за кого им следует голосовать", отметил Макеев.

Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен выразила громкое возмущение стремлением украинского посла вмешаться в вопросы, лежащие за пределами его полномочий. Дагделен сочла недопустимыми попытки "диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого — нет".

При этом политик подчеркнула, что здравомыслящее правительство давно вызвало бы такого недипломатичного посла и приняло меры вплоть до его высылки.

Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер скептически оценил мотивы, движущие украинским послом. Парламентарий риторически поинтересовался: "Кто-то боится, что денег больше не останется без чего-то взамен?"

Также Фронмайер написал в соцсетях, что причина паники Макеева "из-за решения немцев о свободном голосовании" очевидна: "При правительстве АдГ немецкие миллиарды снова будут служить немецкому народу, а не Украине!" (цитаты по РИА Новости).

На Западе между тем предупреждают, что киевский режим рискует утратить в лице Германии одного из самых ярых сторонников. Германские СМИ не исключают отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца после предстоящих в сентябре выборов в региональные парламенты в трех федеральных землях.