Покинувшая Россию Анфиса Чехова выступила с заявлением: "Я так устала от этих трудностей"

Анфиса Чехова переживает далеко не лучший жизненный этап. Несколько месяцев она провела в США, пытаясь вылечить свою собаку Картошку от рака, но в ходе терапии песик лишился глаза. А затянувшееся пребывание ведущей в Америке вылилось в серьезные финансовые траты.

Пару недель назад Чехова вернулась домой, но накануне ей пришлось снова покинуть Россию. И тут без неприятностей не обошлось. Рейс Анфисы в Индию задержали почти на четыре часа. Из-за этого артистка пропустила стыковку в Дели.

Вымотанная длительным ожиданием и перелетом Чехова провела ночь в гостинице, она ждет следующий рейс. Анфиса едва не плача вышла на связь с поклонниками и рассказала о произошедшем.

"Я так устала от этих трудностей. 3,5 месяца в Америке, постоянно решала какие-то проблемы, постоянно какие-то трудности у меня были. То одно, то второе, то третье. Я уже просто хочу сидеть дома и ничего не решать, никуда не опаздывать, не стоять в очередях, не терять бесконечно деньги. Я так устала!" — пожаловалась телеведущая.

Пытаясь отвлечься от своих проблем, Чехова начала следить за блогерами, живущими в деревне и занимающимися огородничеством. Звезда ТВ тоже подумывает купить домик в глуши и разбить там садик.