Новые операции Службы безопасности Украины против России согласованы. Детали украинский лидер Владимир Зеленский обсудил на встрече с главой СБУ Александром Покладом.

Как написал глава киевского режима в Telegram, Поклад доложил ему о приоритетах работы своего ведомства на август. По словам Зеленского, он поручил руководителю СБУ очистить службу от тех, кто работает "на себя, а не на Украину".

Предыдущую операцию против России украинский лидер согласовал и утвердил 26 июня. СБУ отводилось на акции, нацеленные, якобы, на прекращение конфликта на Украине, 40 дней. Однако украинским властям пришлось оправдываться за нарушение установленных ими же сроков.