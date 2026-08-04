"Он бомжует на улице и до сих пор продолжает гулять": появились новые данные о пропавшем брате Геннадия Хазанова

Стала известна судьба 69‑летнего Андрея Лукачера, брата Геннадия Хазанова.

Слухи об исчезновении Андрея Лукачера появились год назад. Его квартира на Белореченской улице оказалась пуста. Тревогу забили родственники: он не возвращался домой и не выходил на связь с семьей. Соседи и близкие пытались разыскать Лукачера своими силами, но попытки не принесли результата.

И вот теперь стало известно, что городские камеры видеонаблюдения засняли брата Геннадия Хазанова. "Мы подали официальное заявление в полицию после пропажи дяди. Я не связывалась с поисковыми группами, поскольку не вижу в этом смысла. Как нам сообщили в правоохранительных органах, Андрей попадает в поле зрения камер видеонаблюдения. Он бомжует на улице и до сих пор продолжает гулять. К счастью, дядя живой и на видео выглядит здоровым", - рассказала племянница Лукачера "МК".

Напомним, несколько лет назад Андрей оборвал все связи с семьей после ссоры с братом Юрием Лукачером. Родственник Хазанова скончался в 2023 году. Но даже на похороны брата Андрей не пришел. Племянница решила наладить с ним отношения, но обнаружила, что пенсионер пропал.

Юрий и Андрей Лукачеры были братьями Геннадия Хазанова по отцу. Родители артиста длительное время состояли в тайных отношениях, а когда расстались, мужчина ушел и не общался с сыном. Спустя много лет Хазанов узнал, что жил с отцом в одном подъезде. С братьями артист отношения не поддерживал.

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