Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты от производителя до магазина

Российский лидер Владимир Путин подписал поправки в законодательство, позволяющие ведомствам получать от налоговых органов сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей.

Как уточняет ТАСС, указанные поправки открывают возможности мониторинга цен по всей цепочке движения продовольственных товаров, чтобы эффективно анализировать причины роста цен и, при необходимости, принимать надлежащие шаги по корректировке ситуации.

В Госдуме при обсуждении поправок уточняли, что Федеральная налоговая служба (ФНС), Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) могут быть допущены к данным для сквозного мониторинга цен на продовольственные товары.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала ряд предостережений аналитикам за их публичные заявления о возможном росте цен на социально значимых рынках. Ведомство сочло, что это может быть воспринято участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей.