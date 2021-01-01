Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Фонда крымских татар*

Деятельность американской организации Crimean Tatar Foundation (Фонд крымских татар) признана нежелательной в России. Решение принято Генеральной прокуратурой.

В сообщении надзорного ведомства указано, что фонд, созданный в 2021 году в США, расположен в Нью-Йорке. Организация поддерживает Вооруженные силы Украины – в частности, поставляет ВСУ беспилотники, транспорт, оборудование для связи и наблюдения.

Прокуратурой установлено, что фонд организует лекции, конференции и выставки, искажающие историю депортации крымско-татарского населения. Слушателям внушают теории о якобы имевшей место агрессии России против Украины и оккупации Крыма.