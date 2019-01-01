Пасынок раскрыл детали смерти актрисы Наталии Дончевой: "Ты наконец-то отдохнешь"

Актриса Наталия Дончева умерла 1 августа в возрасте 56 лет. Звезда зарубежного кино долгие годы боролась с тяжелым заболеванием.

Болезнь изводила актрису в течение 10 лет. По словам близких Наталия испытывала жуткую боль и страдания. Поначалу лечение приносило актрисе облегчение, но в последние два года ей стало хуже, в итоге сердце звезды кино не выдержало.

Пасынок Наталии, продюсер Хьюго Селиньяк, трогательно обратился к ней со своей страницы в соцсети. Он подтвердил, что Дончева серьезно болела, недуг не позволял ей работать, принося страшную боль.

"После десятилетней битвы ты наконец-то отдохнешь, обретёшь покой. Наслаждайся им сполна — прошло так много времени с тех пор, как у тебя была такая возможность. Я буду скучать по тебе, моя прекрасная Наталия", — написал Хьюго.

Друзья и коллеги почтили память актрисы и выразили соболезнования ее семье. "Прекрасная и невероятно талантливая Наталия Дончева ушла сегодня днём. Такой красивый, весёлый, сильный, любящий и достойный человек… У меня нет слов. Я восхищалась ею. Наталия умела всё: шить, строить, сажать растения, делиться, играть, любить и придумывать новое. Последнее время мне её очень не хватало… а теперь…" — написала в блоге Кристин Ситти.

Отметим, что Наталия Дончева родилась в Болгарии. Когда ей исполнилось 20 лет, Наталия решила изменить свою жизнь и переехала во Францию. Там она смогла создать семью и добиться успехов, став востребованной актрисой. На счету Наталии более 30 ролей в кино. Ее последней работой стала французская лента "Тревожные исчезновения". В 2019 году Наталия была номинирована на премию Quebec Cinema Awards в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Сашенька".

У звезды кино остался 69-летний муж — режиссер, продюсер и сценарист Арно Селиньяк. Он убит горем и пока не дает комментариев.