НАТО получила право размещения ядерного оружия в Финляндии без одобрения Хельсинки

Специальное разрешение Хельсинки на размещение ядерного оружия теперь не требуется. НАТО и Соединенные Штаты могут в любой момент разместить ядерное оружие на территории Финляндии, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Политик напомнил, что Финляндия изменила закон о ядерном оружии – причем публичного обсуждения этого очень важного вопроса не было. В результате Североатлантический альянс не нуждается в одобрении на ввоз ядерного оружия в страну. Как написал Мема в соцсети X, на практике США могут разместить это оружие в любой момент, даже не информируя финские власти.

Правительство Финляндии 23 апреля внесло в парламент предложение разрешить ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Для этого пришлось вносить поправки в закон об атомной энергии и в уголовный кодекс.