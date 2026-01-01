С 27 по 28 августа 2026 года в Нижнем Новгороде" пройдет межрегиональный форум бизнеса и власти "Дни ритейла".

Форум станет ключевой площадкой для обмена успешными региональными практиками, презентации отраслевых решений и установления новых деловых контактов. Форум объединит представителей федеральных и региональных органов власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков, отраслевых объединений и экспертного сообщества.

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Правительство Нижегородской области, Министерство промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла.



Деловую программу откроет аналитическая сессия, где эксперты представят актуальную аналитику потребительского рынка и данные по Приволжскому федеральному округу, обозначат ключевые тренды 2026 года и обсудят, как меняются привычки покупателей и как ритейл адаптируется к новым моделям потребления.



Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание "Модель торговли: реальность без иллюзий". Представители бизнеса и власти рассмотрят новые условия развития отрасли, трансформацию потребительского спроса, взаимодействие федеральных и региональных компаний, а также точки роста отрасли.



В рамках программы первого дня участники обсудят трансформацию рынка коммерческой недвижимости, включая торговые центры, стрит-ритейл и складские комплексы. Отдельные дискуссии будут посвящены ближайшему будущему ресторанной отрасли и федеральным и региональным торговым сетям.



Практическую часть программы дополнят мастер-классы по категорийному менеджменту и цифровому мерчендайзингу. Участники познакомятся с инструментами управления ассортиментом и ведения переговоров с поставщиками, а также узнают, как цифровизация полочного пространства помогает повышать эффективность выкладки и увеличивает продажи.



Второй день форума будет посвящен практическим вопросам развития розничного бизнеса, включая маркетинг, автоматизацию и аэрологистику, взаимодействие с маркетплейсами, франчайзинг и регулирование торговли. Участники обсудят применение искусственного интеллекта, автоматизацию бизнес-процессов и внедрение технологических решений в операционную деятельность ритейлеров. Отдельное внимание будет уделено подготовке ритейлеров и производителей к новым правилам "Российской полки" в категориях красоты и ухода.



Также представители бизнеса и органов власти рассмотрят практические аспекты внедрения лицензирования розничной торговли табачными изделиями, организацию контрольных процедур и меры по снижению нелегального оборота продукции.



Участники обсудят условия работы производителей на маркетплейсах, прозрачность комиссий и тарифов, поддержку отечественных брендов и продвижение региональной продукции. В программу также войдут вопросы развития франчайзинга и использования инфраструктуры маркетплейсов в социальных программах.



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