Путин подписал закон о регулировании цифровых валют

Условия покупки криптовалют для инвесторов определяет документ, опубликованный на портале правовых актов. Обращение цифровых валют и цифровых прав в России теперь комплексно регулируется. Подписанный российским президентом Владимиром Путиным закон устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка.

Документ определяет условия покупки криптовалют для инвесторов. Регулируются отношения, связанные с организацией обращения, учетом и хранением цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, майнингом, выпуском и обращением цифровых прав, а также деятельностью операторов информационных систем.

В соответствии с законом, деятельность по обмену цифровых валют смогут осуществлять только организации, включенные в специальный реестр. Минимальный размер собственных средств таких организаций должен составлять 15 миллионов рублей. Без включения в этот перечень они смогут работать до 1 июля 2027 года.