В Израиле захотели использовать крокодилов для охраны тюрем: зоозащитники возмутились

В Израиле разгорается громкий скандал из-за крокодилов. Министерство безопасности еврейского государства собралось использовать этих хищных рептилий для охраны тюрем и даже разработало пилотный проект в рамках этой программы. Но вмешались зоозащитники. На основании их прошения Верховный суд запретил реализацию спорного плана.

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Тюрьма для крокодилов - бьют в набат зоозащитники. Тюремная служба Израиля парирует: место заключения как раз для террористов, а крокодилы будут его охранять.

"В тюрьмы попали тысячи новых террористов, некоторые из них являются крайне опасными и представляют серьёзную проблему для тюремной службы. Включение крокодилов в работу по охране, безусловно, поможет. Меня не впечатляют все эти закатывания глаз, когда люди беспокоятся о благополучии террористов под предлогом заботы о благополучии крокодилов", - рассуждает Идит Сильман, министр охраны окружающей среды Израиля.

В качестве реализации пилотного проекта выбрана тюрьма Кциот в пустыне Негев на юге Израиля. Там уже начали копать ров вокруг внешней стены. В тюремной службе утверждают, что крокодилов будут содержать в условиях, значительно лучших, чем даже в национальных парках. Впрочем, ежедневный рацион пресмыкающихся, учитывая особенности работы крокодилов, пока не утверждён. Они едят абсолютно любое мясо, будь то говядина или человечина.

"Никто не надевает на крокодилов цепь и не говорит им: "Идите и ешьте террористов". Управление по охране природы и парков определит все условия содержания, вплоть до мельчайших деталей", - уверяет Идит Сильман.

Что-то похожее уже пытались реализовать в США. Во Флориде летом прошлого года открыли следственный изолятор для нелегальных мигрантов, который в народе прозвали "Аллигатор – Алькотрас". Находился на территории заповедника. Вокруг леса, болота и речные протоки. Из живности - змеи и аллигаторы

"Змеи быстры, но аллигаторы еще быстрее. Мы научим преступников убегать от аллигатора. Не бегите по прямой, смотрите, вот так, и знаете что? Ваши шансы выжить увеличиваются примерно на 1%", - говорит Дональд Трамп.

Почему на стражу закона должны встать именно крокодилы? Да просто в Израиле их девать некуда. После того как разведение рептилий ради кожи поставили на коммерческую основу, крокодилов расплодилось немало. Но туристов стало меньше, экспорт сумок из крокодиловой кожи сошёл практически на нет. Девать сырьё стало некуда. Что же делать с крокодилами, которые способны прожить до 80 лет?

"В прошлом разведение крокодилов привело к многочисленным проблемам, включая случаи их побега в дикую природу и угрозу для жизни людей. Бывший министр охраны окружающей среды запретил разведение этих рептилий. Его преемник фактически решила возродить эту практику. Создала новую категорию: культивируемое дикое животное, содержащееся для целей безопасности", - пишет The Jerusalem Post.

По задумке израильских властей, если заключённый попытается сбежать из тюрьмы, крокодил его съест. Возможно даже придётся держать пресмыкающихся всё время чуть-чуть голодными. Но есть нюанс.

"Если их кормят там, они привыкли к определённому виду пищи, к определённому времени. Крокодилы не такие тупые существа. Они привыкают к определённому алгоритму. Опять же, люди могут ухаживать за ними, приносить еду. Поэтому крокодил в таких условиях не будет воспринимать людей, которые убегают, как добычу", - рассуждает биолог Олег Хавронич.

Средневековые методы в условиях современной реальности. Просчитались. Но где? Яркий пример того, когда за реализацию идей берутся эффективные менеджеры, а не настоящие специалисты. В данном случае - биологи. Хотя бесспорно, что наличие рва с крокодилами - очень сильный, сдерживающий от побега, психологический фактор.