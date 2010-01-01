Собянин рассказал, как развивается транспортная инфраструктура Москвы

Российская столица - один из мировых лидеров по динамике развития транспорта. За последние годы в мегаполисе построено около 260 станций наземного и подземного метро. Об этом на 5-м Международном транспортном саммите рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках этого мероприятия эксперты обсуждают стратегии развития городов, транспортных систем и цифровых технологий. Мэр напомнил, что столица — крупнейший хаб страны. Московская агломерация — это порядка 30 миллионов человек. И около 40% пассажиров и грузов перемещаются через транспортный узел мегаполиса.

Ещё в 2010 году город ежедневно сковывали 10-бальные пробки. Чтобы решить эту проблемы, пришлось отойти от советских канонов проектирования и строительства. Теперь в столице новые магистрали и развязки, станции и линии метро - продолжается развитие комфортной транспортной среды.

"Стало очевидно при решении этого вопроса, что одними решениями в области транспорта решить транспортную проблему невозможно. Огромная маятниковая миграция, сосредоточение большинства рабочих мест в центре города. Создание целой сети спальных районов без наличия рабочих мест. Это создавало огромные транспортные потоки, которые концентрировались в центре города. Миллионы машин ежедневно устремлялись с окраин в центр города. Для этого требовалось не только решить локальные транспортные вопросы, но и изменить всю идеологию развития города. Сделать его шагово доступным,15-минутным, как сегодня говорят. Где была бы рядом и работа, и услуги, и торговля, и здравоохранение, и образование. Для это пришлось перестроить всё планирование города", - сказал мэр.