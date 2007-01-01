"Какая красивая семья": Анна Банщикова показала подросших детей

Звезда сериала "Ищейка" опубликовала снимки подросших наследников. Троих детей актриса родила от адвоката Всеволода Шаханова.

51-летняя Анна Банщикова, прославившаяся на всю страну благодаря роли начальницы уголовного розыска Александры Кушнир, никогда не любила выставлять напоказ личную жизнь. Пресса обсуждала, что и первого, и второго мужей актриса увела из семей, однако она сама эти сплетни не комментировала. Банщикова нашла свое счастье с адвокатом Шахановым, которому подарила троих детей.

Сейчас звезда "Ищейки" наслаждается августовским отпуском, который проводит со средним сыном Александром и младшей дочкой Марией. Актриса редко показывает детей в соцсетях, но во время отдыха решила сделать исключение. Она опубликовала несколько фотографий с наследниками.

"Счастлива, что удалось выбраться на несколько дней на море с детьми в отель", — подписала пост Банщикова.

Поклонники Анны пришли от кадров в восторг. Люди написали сотни хвалебных комментариев. "Прекрасная женщина, актриса, жена и мама замечательных, красивых детей. Счастья вам и здоровья"; "Какие вы все красивые и потрясающие!"; "Высокий, красивый сын и лапочка дочка"; "Все прекрасные", — высказываются пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что в Банщикова родила сыновей в 2007 и 2009 годах, а матерью девочки стала в 2017-м. В одном из интервью актриса говорила, что самое важное для создания крепкой семьи — отыскать "своего" человека.