ВС России поразили четыре сухогруза и украинские безэкипажные катера

ВС России продолжили удары по портам на Украине. Поражены морские суда, портовая инфраструктура и склады с военными грузами, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российская армия использовала высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты. В результате в порту Николаев поражены три сухогруза. В порту Черноморск удар нанесен по контейнерному терминалу с грузами военного назначения. Также поражен склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими.

В северной части Черного моря юго-восточнее Очакова уничтожены два украинских безэкипажных катера. Кроме того, в акватории Черного моря южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз" с грузами военного назначения.