Яна Рудковская публично обратилась к Билану после грандиозного провала

Дима Билан 31 июля представил грандиозное шоу "Твой № 1". Однако уникальный концерт обернулся провалом. Зрители остались недовольны организацией выступления.

Поклонники Билана, купившие билеты в танцпартер, не смогли увидеть артиста из-за высокой платформы. Оригинальное оформление сцены подвело певца, многим конструкция полностью закрывала обзор.

Люди плакали в зале, но не от восторга, а от разочарования. Поклонникам Билана пришлось несколько часов смотреть в стену, а не на своего "Номер 1". Певец, узнав о казусе, прокомментировал претензии поклонников. Дима сообщил, что и сам переживает из-за сложившейся ситуации.

"Сложные технологичные решения, особенно реализованные впервые, не всегда сразу работают идеально и подразумевают определенные риски. Но именно так и рождается новое: через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие", — попытался оправдаться Билан.

Спустя пару дней высказалась и продюсер певца Яна Рудковская. Никаких извинений зрители не услышали и на этот раз. Жена Евгения Плющенко публично обратилась к Билану и поддержала его, отметив, что на самом деле зрители остались довольны.

"Дима, дорогой, спасибо тебе за твой талант, твою любовь к музыке и к твоему зрителю. Твое новое шоу — это новый шаг в истории шоу в России. Никто и никогда не делал таких масштабных постановок и таких полетов над зрителями здесь, в России, и глупо было бы это не признать. Ни один зритель не покинул твое шоу, ни один! И это зафиксировано!" — заявила Яна.

Слова Рудковской поразили поклонников Билана. В комментариях под постом люди еще раз написали, что многим ушлость уйти, так как стоять и смотреть в стену было бессмысленно.

"Покинули, к сожалению, покинули. И это тоже факт. Вы команда мечты. Дима талант. Но концерт дарил эмоции и он же их забирал. Причины уже 1000 раз написаны. Странно делать вид, что этого не было, Странно не признавать ошибок"; "Я ушла, почему это не зафиксировали?"; "Уходили люди, я сама видела, как ругались и уходили"; "Зрители ничего и не увидели из-за высоты сцены, настолько высокое было шоу", — высказались пользователи Сети.