Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на среду, 5 августа, 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова указывала на то, что Украина выбрала для себя новую стратегическую позицию — она целенаправленно бьет только по мирным жителям, чтобы "пытаться давить именно через самое больное". Западу уже не так легко игнорировать подобные преступления: "Когда мы фиксируем, показываем факты, то молчать уже сложнее".

Представитель МИД России Мария Захарова заверила, что наша страна продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности государства всеми доступными средствами, которые будут применяться точечно и эффективно.