Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву. По данным военкоров, атакованы заводы, логистические хабы и склады в районе Жуляны, работавшие в интересах ВСУ. Это ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. В зоне спецоперации идет наступление по всем направлениям, враг отступает всё дальше на запад.

Сокрушительное поражение неприятелю наносит армейская авиация. Получив координаты цели, пилоты тут же поднимают истребитель в воздух. В этот раз сверхзвуковой Су-34 нанес удар по складу БПЛА неонацистов, разведка подтвердила полное уничтожение.

Не дает врагу поднять головы артиллерия. Это Запорожская область - залп реактивных снарядов "Града" накрывает опорник боевиков, расположенный на линии соприкосновения. А это уже на огневую позицию выдвигается наша самоходная гаубица. Высокоточные снаряды "Краснополь" ложатся точно в заданный квадрат, обеспечивая надежное прикрытие пехоте.

Маршруты передвижения противника постоянно держат под контролем расчеты войск беспилотных систем. Вот кадры из Алексеево-Дружковки. В ходе разведки оператор БПЛА обнаружил перемещение живой силы ВСУ в лесополосе - и тут же атаковал врага.

А это Краснолиманский участок фронта - ударные дроны бьют по скоплению неприятельской бронетехники, которую неонацисты использовали для подвоза боеприпасов на передовую.