Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Виталий Трошев, командир мотострелкового отделения, во время захвата опорного пункта попал под вражеский пулемётный огонь. Используя особенности рельефа местности, он скрытно обошел позицию с фланга и двумя ручными гранатами уничтожил огневую точку вместе с расчётом. В результате наши штурмовики захватили форпост без потерь среди личного состава.

Сержант Александр Попков, врач медицинского взвода, под атаками ударных беспилотников оказал первую помощь раненым бойцам и вынес их из-под огня противника. А потом организовал эвакуацию в полевой госпиталь. Жизни наших военных были спасены.