Президент расширил возможности заключения контракта с ВС России для судимых

Возможность заключения контракта с Вооруженными силами для граждан с неснятой или непогашенной судимостью расширены. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Изменения в законе "О воинской обязанности и военной службе" исключают отдельные основания, препятствующие поступлению на службу по контракту. Они действуют в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Заключить контракт теперь смогут граждане, осужденные за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, животных и растений, занесенных в Красную книгу. Кроме того, разрешается заключать контракт судимым за контрабанду наркотиков, за участие в банде или преступном сообществе.