Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российскую столицу. ПВО сбила более десятка украинских беспилотников на подлете к Москве за день 4 августа.

В середине дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере "Макс" о двух сбитых средствами ПВО дронах ВСУ. За несколько часов число уничтоженных беспилотников достигло тринадцати. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на 4 августа 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наблюдатели отмечают, что украинские военные целенаправленно наносят удары по гражданским объектам.