Мигрантам с судимостью запретили обращаться за гражданством России

Иностранцы с судимостью не смогут получить гражданство России. Запрет касается и получения права на проживание. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Как отмечается в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов, речь идет об иностранцах или лицах без гражданства, имеющих неснятую или непогашенную судимость. Преступление может быть совершено в России или за ее пределами.

Такой факт биографии станет, вне зависимости от тяжести правонарушения, основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Исключение сделают для иностранцев, не достигших 14 лет, признанных беженцами либо получивших политическое убежище, а также служащих по контракту в российских Вооруженных силах.