Зеленский раскрыл детали закрытой встречи с Трампом

Детали закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом раскрыл украинский лидер Владимир Зеленский. По словам главы киевского режима, на переговорах в Вашингтоне обсуждались условия для реальной дипломатии.

Как написал Зеленский в Telegram, он надеется, что в ближайшее время проявят активность спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Детали украинский лидер не раскрыл, но заявил о постоянном контакте с командой президента США.

Закрытая встреча Трампа с Зеленским прошла 28 июля в Белом доме. Глава киевского режима после переговоров заявил, что обсудил с американским лидером производство ракет-перехватчиков для Patriot. Также сообщалось, что Кушнер и Уиткофф в ближайшее время могут посетить Киев.