ПВО сбила за 12 часов 4 августа 304 украинских дрона

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 304 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 мск до 20.00 мск украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и, Тульской областей. Дроны ликвидированы над Московским регионом и над акваторией Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении воздушной атаки на столицу. По последним данным, ПВО сбила на подлете к Москве 14 дронов ВСУ.