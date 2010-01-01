Сергей Собянин рассказал об уникальных транспортных проектах Москвы

Иностранные туристы в Москве. Обычно спешат осмотреть как можно больше достопримечательностей. Но у этой делегации совсем другой интерес - это мэры городов, министры и главы транспортных департаментов из разных уголков мира. И для них важно понять, как устроены крупные пересадочные узлы столицы.

"Мы под впечатлением! Сегодня мы увидели столько разных видов транспорта: метро, автобусы и даже беспилотные трамваи. Мы стремимся к тому, чтобы у наших граждан тоже был выбор - воспользоваться, выйдя из дома, личным автомобилем или сеть в общественный транспорт", - говорит Ожени Педру Майя, президент акционерного общества по урбанизации г. Куритиба, Бразилия

"В Никарагуа распространены городские автобусы и общественный транспорт в целом. Они курсируют по стране. И мы постоянно обновляем автобусный парк. Но всё это происходит не без участия России, благодаря вашей стране уровень жизни наших граждан повысился", - говорит Рейна Хуанита Руэда Альварадо, мэр г. Манагуа (Республика Никарагуа)

Поездка на электробусе впечатлила даже представителей азиатских стран, хотя такие машины есть и у них. Но когда за окном замелькали вестибюли московского метро, в салоне оживились. Делегаты очень хотели спуститься в подземку. Многие ради этого сюда и приехали, чтобы потом использовать опыт Москвы у себя на Родине. И вот уже между российской столицей и индийским штатом Андхра-Прадеш подписан меморандум о сотрудничестве в развитии метрополитена.

"Я побывал в Московском метро и должен сказать, что меня очень впечатлило. Конечно, было бы здорового, если бы мы могли что-то такое у себя построить. Потому что это, безусловно, большое дело для блага населения, когда есть такой транспорт", - говорит Кетан Гарг, глава администрации муниципальной корпорации Большого Вишакхапатнама, Республика Индия.

Пятый транспортный саммит - рекордный по количеству участников — 43 страны, 61 город. А секретами того, как Москва стала одним из мировых лидеров в транспортной инфраструктуре, с коллегами поделился мэр Сергей Собянин.

"Москва в 2010 году прочно стояла в 10-балльных пробках. Общественный транспорт деградировал, общественные пространства становились менее комфортными. Нам нужны были не просто какие-то поступательные шаги, нужны были революционные решения, которые в короткое время могли бы решить эту проблему. Для этого требовалось решить не только локальные транспортные вопросы, но и изменить всю идеологию развития города. Сделали его доступным, шаговым, пятнадцатиминутным, как сегодня говорят, городом. Где бы была рядом и работа, и услуги, и торговля, и здравоохранение, и образование", - говорит Сергей Собянин.

Масштабы развития транспортной инфраструктуры - крупнейшие за всю историю Москвы и страны в целом, подчеркнул мэр. За последние годы появились новые линии метро, Московское центральное кольцо и центральные диаметры. Одна только БКЛ стала прорывом в метростроении. В ближайшее время появятся ещё две новые линии, свои станции получат Гольяново и Сколково.

"Приоритетом для стандартного развития начала 90-х был личный транспорт. Мы постарались изменить и сбалансировать эту проблему, создав новое качественное общественное пространство, ограничив парковку машин, заведя жёсткое администрирование. Количество пешеходов на улицах Москвы стало примерно в 4-5 раз больше, чем до этого. Город стал комфортным и для автомобилистов, и для пешеходов", - рассказывает Сергей Собянин.

Значительно улучшилась и экология, во многом благодаря переходу на электробусы. Недавно на линию вышла уже трёхтысячная такая машина. Но главный результат транспортной революции — не в цифрах, а в том, как изменилась жизнь москвичей. Благодаря доступности автобусов и метро на окраинах города создано около двух миллионов рабочих мест, в то время как раньше они были сосредоточены в центре. В каждом районе — современные поликлиники и школы с единым образовательным стандартом. А новые общественные пространства и спортивные площадки дали возможность заниматься спортом, не выезжая за пределы своего двора. Город стал доступным, удобным и по-настоящему живым.